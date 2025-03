A settembre 7.210 matricole nelle scuole piacentine: il 27% straniero, dato record

Dal prossimo settembre entreranno per la prima volta nelle aule di elementari, medie e superiori della provincia di Piacenza 7.210 nuovi studenti.

Sono le “matricole” contate dall’Ufficio scolastico regionale di Bologna alla voce “nuovi iscritti” che ha certificato l’ennesimo primato (percentuale) della scuola piacentina in termini di multiculturalità. Nord Africa (in testa l’Egitto), Sudamerica e ancora Ucraina le terre di più intensa provenienza.

Degli oltre settemila nuovi iscritti in provincia di Piacenza tra scuole statali e paritarie (registrati dalle operazioni che si sono concluse a febbraio e riaggiornati pochi giorni fa) 1.976 studenti sono definiti come di nazionalità non italiana.

Percentualmente, sono pari al 27,4%, ben al di sopra della media regionale che per il nuovo anno scolastico sarà il 20%.

Per la scuola piacentina non è che una conferma, pur registrando il fenomeno “alunni stranieri” un ulteriore incremento rispetto al 25% dell’anno scorso.

È altrettanto opportuno sottolineare che ricerche recenti (sempre condotte dall’Ufficio scolastico regionale) confermano per Piacenza che oltre la metà dei bambini e dei ragazzi è nata in Italia pur non avendo ancora la nazionalità italiana.

Bologna, riguardo agli alunni di nazionalità non italiana, veleggia sul 19%, Ferrara arriva al 20,5%, come Modena. Qualcosa di più registra la scuola di Parma (23%) mentre Forlì-Cesena resta al 16,7%. Sotto la media regionale si attestano Ravenna (19%), Reggio Emilia (18%) e Rimini (16%).

