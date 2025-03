Caorso, in arrivo 48 ettari di pannelli fotovoltaici Il Comune: “Siamo contrari”

C’è tempo fino al 9 aprile per presentare le osservazioni in merito al grande impianto fotovoltaico che la società, Fiorenzuola Solar 1, di Pescara, ha chiesto di realizzare a Caorso.

Due sono le aree caorsane individuate: una racchiusa tra la strada statale e l’autostrada, a fianco del distributore di benzina in uscita dal paese verso Piacenza, e una più ampia tra l’autostrada e strada Scovalasino.

Complessivamente il sito produttivo che convertirà energia solare in energia elettrica coprirà un’area di poco più di 48 ettari (circa 68 campi da calcio), per una potenza di 19,8 megawatt picco. Il progetto prevede l’installazione di 30.004 moduli fotovoltaici distribuiti su strutture ad inseguimento (dette trackers). La superficie sottostante i pali rimarrà terreno libero e adibito a prato naturale, come tutta la superficie dell’impianto.

“Al fine di ridurre l’impatto visivo – si legge – verranno realizzate lungo il perimetro esterno dell’impianto delle fasce di mitigazione che produrranno un effetto di schermatura vegetale: si prevede la piantumazione di 2.504 piante. Una stazione di trasformazione sarà realizzata all’interno dell’impianto che si andrà a connettere, tramite ipotesi di un cavidotto interrato, alla stazione esistente di Fossadello percorrendo circa 3,5 chilometri principalmente lungo la Padana Inferiore”.

LA SINDACA BATTAGLIA: “SIAMO CONTRARI”

“Purtroppo questi impianti non vengono considerati come occupazione di suolo e questa è un’anomalia normativa – dichiara la sindaca Roberta Battaglia – pur trattandosi di fatto di consumo di suolo agricolo. La procedura è molto complessa, ci saranno più passaggi da fare. Si aprirà una Conferenza di servizi che coinvolgerà più enti. Certamente un impianto megagalattico come questo non mi trova d’accordo. Sono strutture troppo grosse da collocare tra un capoluogo e una frazione. Personalmente non do un parere favorevole. Come ente faremo ciò che è di nostra competenza”.