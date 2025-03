Castel San Giovanni, presentato lo studio per risolvere i problemi di traffico

Si chiama Studio di traffico e viabilità, ed è un corposo documento che riguarda tutto il sistema viabilistico di Castel San Giovanni.

Un sistema le cui arterie sono appesantite dal passaggio di migliaia di veicoli, dove si attende da anni la costruzione di due tangenziali, dove non esistono zone a traffico limitato e chi utilizza la bicicletta appare come una mosca bianca.

Uno studio che contiene una miriade di dati

Lo studio è stato stato commissionato ad un consulente esterno, Gianpiero Sticchi, ed è stato presentato ai consiglieri comunali. Contiene una miriade di informazioni.

Dalle rilevazioni si calcola ad esempio che in viale Fratelli Bandiera nelle ore di punta passi una media di mille veicoli all’ora e che il 71% del traffico in città sia causato da spostamenti in auto e solo l’1% dalle biciclette.

Dei 442 incidenti rilevati in dieci anni 42 hanno avuto loro malgrado protagonisti ciclisti. Altri 72 sono stati i pedoni investiti.

Mancano piste ciclabili

I collegamenti cicolopedonali sono pochi, frammentati e spesso non collegati, o mal collegati, tra di loro. Chi arriva in treno e volesse spostarsi per Castello in bicicletta non ha parcheggi sicuri in cui lasciare la due ruote.

Possibili solucioni per viale Fratelli Bandiera?

Lo studio ipotizza il posizionamento di semafori intelligenti lungo viale Fratelli Bandiera o, in alternativa, la costruzione di tre rotatorie per fluidificare un traffico che oggi soffoca letteralmente quel pezzo di città.