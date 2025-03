Falsa autocertificazione Covid, donna di Podenzano assolta per tenuità del fatto

“Assolta per particolare tenuità del fatto“.

Si chiude così il processo a una donna di Podenzano accusata di falsa autocertificazione Covid. Il 21 aprile 2020, durante il primo lockdown, venne fermata dai carabinieri per un controllo a Crocetta di Podenzano. I militari sostennero che la sua auto proveniva da Piacenza, mentre nell’autocertificazione risultava un tragitto interamente nel territorio di Podenzano.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Paolo Fiori, ha contestato le accuse, sostenendo che l’auto non è mai uscita dal territorio di Podenzano, come confermato dalle telecamere. Secondo il difensore, il presunto sconfinamento non è provato perché l’auto dell’imputata è stata rilevata solo da telecamere dell’Unione Valnure Valchero, escludendo passaggi a Piacenza. Il tribunale ha quindi assolto l’imputata