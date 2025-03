Fantasmi nei castelli piacentini, a Gropparello segnalate tre nuove presenze

Tra le antiche mura del castello di Gropparello si vive da tempo nella consapevolezza della presenza di fantasmi. La più antica tra queste presenze è senza dubbio Rosania Fulgosio, giovane castellana morta per mano del marito Pietro da Cagnano.

Una convivenza che nel tempo si è rivelata benefica a tal punto che Rosania attraverso una medium avrebbe fatto richiesta di ritrovare i suoi resti ed essere seppellita in terra consacrata con riti cristiani atti a liberare lo spirito. Non potendo aprire il nascondiglio che cela le sue ossa, attraverso un sacerdote è stato celebrato il rito di sepoltura in grado di liberare Rosania. Gianfranco e Rita Gibelli, proprietari del castello, riferiscono che la sua presenza si è allontanata, ma in più occasioni si è rivelato un cavaliere che sembra a tutti gli effetti Pietro Da Cagnano. “Soprattutto nel periodo del Covid, il castello pareva essere invaso da diverse presenze che si manifestavano con rumori di varia natura ad ogni ora del giorno e della notte”, riferisce Gianfranco.

Attualmente aleggia anche la presenza di due bambini: “Durante una iniziativa con le scuole – aggiunge Gibelli – una maestra mi hanno detto di aver visto due bambini. Rispondo sorridendo che nel castello ci sono diverse scolaresche, ma lei ribatte che erano vestiti da marinaretto del 1800. Resto allibito, ma qualche tempo dopo una medium ci ha rivelato che nel castello girano due bambini accompagnati da una donna anziana e tra loro parlano in francese. Pare che siano arrivati al castello insieme ad un pianoforte francese. Inizialmente da parte di questi bambini abbiamo subito diversi scherzetti, come sentire bussare alla porta andare ad aprire e non trovare nessuno. Poi con il tempo la convivenza è diventata più tranquilla”.

