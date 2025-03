I 110 anni di Anna Maria Ragazzi, è la sedicesima più anziana d’Italia

Anna Teresa Ragazzi, classe 1914, è la più grande (anagraficamente) di tutti i piacentini. Nel computo nazionale, aggiornato quotidianamente, la nostra concittadina risulta al sedicesimo posto dei più longevi d’Italia.

Maestra prima, professoressa poi, laureata in Magistero all’università Cattolica di Piacenza, ha trascorso mezzo secolo buono tra i banchi di scuola. Ha insegnato fino al 1984. “Signorina” è forse l’unico vezzo che le viene riservato.

Origini tutte piacentine, un padre, Agostino, scomparso nel 1958, che fu funzionario dell’Opera Pia Alberoni. Aveva anche un fratello, Carlo, classe 1910, di professione geometra. Lei no, lei volle la scuola. Ci entra dalla porta principale come insegnante, lo fa prima in quel di Volta Mantovana, fuori provincia. Da lì, mentre nel contempo segue gli studi universitari alla Cattolica di Milano, sale in cattedra a Piacenza, alla scuola media Carducci, palazzo San Pietro.

Alla media Anna Teresa insegna Italiano, latino, storia e geografia. A palazzo San Pietro insegna molti anni, per passare in seguito per una quindicina d’anni all’istituto per geometri Tramello, fino al 1984, anno della pensione.

Prima abita in via Roma, nel palazzo Montagna, in seguito – a metà degli anni Sessanta – si trasferisce nel quartiere di Santa Teresa, sul Corso, dove abita tuttora assistita da due persone di cura.

Al telefono, allungatole dalla gentile Ana, ringrazia. Dice solo “grazie, grazie”, grazie alla sua città.