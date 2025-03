La dura vita da pendolare questa sera in primo piano a Nel Mirino su Telelibertà

Oltre cinquemila persone per andare a lavorare o studiare in altre città utilizzano il treno. E, purtroppo, gli ostacoli che devono affrontare sono tantissimi, fra questi anche quello di trovare parcheggio nei dintorni della stazione. “Nel Mirino”, la trasmissione di Telelibertà condotta da Nicoletta Bracchi, in onda ogni venerdì alle 21.00, questa sera si fa tramite delle richieste che giungono dai pendolari piacentini.

Allo Spazio Rotative interverranno, infatti, l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni, il presidente dell’Associazione pendolari Nicola Contardi, e la giornalista di Libertà, Patrizia Soffientini.

Tanti i temi che verranno affrontati, a cominciare dal degrado di quei parcheggi di cui più si servono i pendolari, quelli di via dei Pisoni e di viale Sant’Ambrogio, dove ad esempio pur essendoci chiare insegne di divieto di sosta per mezzi che non siano autoveicoli o motociclette, compaiono camper e tir che occupano anche quattro posti. Sarà anche l’occasione per parlare di piste ciclabili e della riqualificazione della stazione ferroviaria, nonché dei collegamenti con il “mondo esterno”, dal momento che sono in molti a lamentare il fatto che Piacenza sia tagliata fuori dai viaggi a media e lunga percorrenza dell’Alta velocità.

Quali iniziative ha in programma l’amministrazione per migliorare i collegamenti urbani ed extraurbani? Quali investimenti sono previsti nei prossimi anni per migliorare la mobilità dei pendolari? Anche a queste domande, che giungono dai piacentini, si cercherà di dare una risposta.