Romba ancora la solidarietà del Cpae: quattromila euro donati a Pediatria

Un altro gesto di supporto e solidarietà per la Pediatria e neonatologia di Piacenza diretta dal professor Giacomo Biasucci.

Il Club piacentino automotoveicoli d’epoca ha donato al reparto quattromila euro. “Siamo molto lieti che la nostra iniziativa possa essere d’aiuto per i piccoli pazienti – ha commentato il presidente del Cpae, Claudio Casali– da anni, come club, uniamo il divertimento con l’impegno a supporto del territorio. Questa donazione è nata in seno alla consueta cena di gala della Vernasca Silver Flag, storica manifestazione di auto d’epoca che si svolge nelle nostre valli a giugno. Durante l’ultima edizione dell’asta che si svolge durante la serata benefica – aggiunge – abbiamo raccolto circa quattromila euro e scelto di destinare questa somma al nostro ospedale. Un’iniziativa che rientra nella filosofia dell’associazione, come la raccolta fondi che ormai da 15 anni è legata al Trofeo Grande Fiume che destiniamo ai ragazzi paraplegici che fanno attivista sportiva”.

I fondi raccolti saranno impiegati per l’acquisto di un monitor multiparametrico, dispositivo che consentirà di rilevare e registrare i parametri vitali dei bambini in modo meno invasivo migliorando il loro comfort, trasmettendo in telemetria dati alla postazione in guardiola. La strumentazione trasmette in telemetria i dati relativi ai parametri vitali direttamente alla postazione in guardiola e consente un monitoraggio costante ma non invasivo da parte degli operatori: il bambino, pertanto, è controllato senza l’eventuale disturbo dell’operatività quotidiana del reparto.