Via Penitenti senza strisce, i residenti: “Auto veloci, pericoloso attraversare”

Auto che sfrecciano ad alta velocità, strisce pedonali assenti, parcheggi dall’altro lato della strada. I residenti di via Penitenti a Piacenza alzano la voce per una situazione che non è più sostenibile. La via è nel quartiere Farnesiana, e nei suoi quasi 900 metri di sviluppo – oltre 500 sul fronte tangenziale e poco meno di 300 verso l’interno della città – non ha nessun attraversamento pedonale. Da un lato del tratto più lungo ci sono 13 condomini, dall’altro lato i parcheggi per le auto, un’ampia area verde lunga 500 metri, un campo da basket, una pista ciclabile ad anello.

Quanto basta per obbligare quotidianamente decine e decine di persone, anziani e famiglie con bambini, ad attraversare la strada. A proprio rischio e pericolo, quindi. Perché oltre alla mancanza di zebre i 500 metri di strada sono larghi e rettilinei, invogliando a premere sull’acceleratore.

Già da anni i residenti hanno raccolto firme e segnalato il problema alle varie amministrazioni, chiedendo strisce pedonali e dissuasori di velocità, ma senza ottenere nulla.

Ora ci provano di nuovo, facendo notare che il problema dei transiti veloci non avviene solo di giorno e in orari di lavoro, ma anche di sera e di notte.