A Borgonovo 170 studenti a lezione di Protezione civile, in cattedra anche il cane Drift

A Borgonovo tutti a scuola di Protezione civile.

Oltre 170 alunni delle Medie sono impegnati in un progetto, promosso dal Rotary Valtidone, per la conoscenza e la diffusione delle buona pratiche di protezione civile.

A scuola i giovanissimi hanno incontrato esperti e anche volontari del Gruppo Alfa di Sarmato. Insieme a loro hanno imparato cosa occorre fare in caso di incendio, terremoto, in caso di esondazione di fiumi come il Po, emergenze industriali.

Tutto quanto appreso durante le lezioni teoriche e le dimostrazioni pratiche, i ragazzi lo tradurranno in una pubblicazione che verrà distribuita in tutte le case dei borgonovesi.

Durante gli incontri con gli esperti a scuola ha fatto la sua comparsa anche Drift, un cane pastore, esperto di ricerche di persone disperse.

I volontari del Gruppo Alfa hanno mostrato il funzionamento di pompe idrovore, autoscale, autopompe e tutto quanto è necessario per intervenire in caso si necessità.