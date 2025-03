A Fiorenzuola non si fermano all’alt, bloccati dopo una fuga a 170 chilometri all’ora

Non si fermano all’alt dei carabinieri e si lanciano in una spericolata fuga. A bordo di un’Audi A5 Turbo 1800 arrivano a sfiorare i 170 chilometri all’ora. Ma dopo un inseguimento di 25 chilometri, da Fiorenzuola a Fidenza, gli uomini del Radiomobile di Fiorenzuola riescono a bloccarli. E’ accaduto nel pomeriggio di sabato, 15 marzo. I protagonisti, un ucraino e un parmigiano, entrambi ventenni, sono stati fermati e condotti in caserma. Rischiano ora una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

L’inseguimento è iniziato quando l’Audi, nella periferia di Fiorenzuola, non si è fermata a un posto di controllo dei carabinieri ed ha accelerato verso Chiaravalle della Colomba, in territorio di Alseno. I carabinieri hanno iniziato subito a inseguirla, attraversando Busseto e raggiungendo la via Emilia. A Fidenza, i fuggitivi sono stati fermati. Le indagini per fare chiarezza sui motivi della fuga sono ancora in corso.