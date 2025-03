Al manager dell’arte Gyonata Bonvicini il riconoscimento “Respighiano dell’anno”

Un tuffo nel grande mondo dell’arte internazionale con il “Respighiano dell’anno 2025”; l’Associazione Amici del Liceo Scientifico Lorenzo Respighi ha deciso infatti di assegnare il riconoscimento a Gyonata Bonvicini, attualmente Senior Director della prestigiosa e internazionale Michael Werner Gallery Inc. con sedi a Berlino, New York, Londra. Una scelta che viene spiegata così: “Dal 2008, quando è stato proclamato il primo Respighiano dell’anno, si sono alternati accademici, manager dell’industria e della finanza, imprenditori, ricercatori, medici, sostanzialmente professioni che nell’immaginario collettivo si configurano come i naturali sbocchi professionali di chi ha una formazione scientifica. E fra le decine di carriere notevoli degli alunni usciti dal Respighi è stato sempre facile individuare i più meritevoli. Quest’anno tra una rilevante carriera accademica e una prestigiosa carriera originale si è scelta quest’ultima a dimostrazione che nulla è scontato nella formazione del nostro liceo scientifico e che su quelle basi solide si può costruire con successo ogni propria passione”.

Gyonata Bonvicini ha frequentato il Liceo Respighi dall’anno scolastico 1986/87 al 1990/91; della stessa maturità già Paola Bertola docente del Politecnico è stata Respighiana dell’anno nel 2020.

Dopo la maturità Bonvicini ha frequentato l’Università di Parma ottenendo con lode la laurea magistrale in storia dell’arte con il professor Arturo Carlo Quintavalle; a seguire si è specializzato, sempre con lode, in Arte contemporanea con il professor Luciano Caramel; si è quindi aggiunto un dottorato di ricerca sempre in arte contemporanea. Durante il corso della magistrale ha frequentato anche con un Erasmus, la Rheinische Friedrich Wihlelm Universität di Bonn, anticipazione di un futuro in Germania. Una volta conclusi gli studi accademici dopo alcuni anni passati lavorando a Parma tra CSAC e Università, entra nel mondo delle Gallerie d’arte, dapprima a Milano e poi a Londra, per tornare a Berlino nel 2007 alla Galleria Nordenhake; è poi entrato nel mondo della Galleria Michael Werner dove è diventato dal 2016 senior director. In questi anni ha collaborato con organizzazioni artistiche pubbliche e private in Europa, è stato Project Manager e Direttore di Westlondonprojects e Project Manager di Artprojx, impegnato nell’avvio e nell’esecuzione di programmi espositivi e nella produzione di cataloghi e pubblicazioni; ha curato in modo indipendente numerose mostre e proiezioni. Come di consueto in previsione della cerimonia che il 16 maggio suggellerà in conferimento del titolo di “Respighiano dell’anno 2025”, Gyonata Bonvicini si è messo a disposizione degli studenti del Respighi; già nei giorni scorsi ha incontrato gli alunni della 4F, accompagnati dalla professoressa Angela Zilioli guidandoli nella visita alla GAM e della Triennale di Milano.