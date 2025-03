Al “Vittorio Emanuele” mercatino vintage per un giardino terapeutico

Sempre più studi scientifici dimostrano i benefici dello stare immersi nella natura. Lo sanno bene al pensionato “Vittorio Emanuele II”, per i cui ospiti Asp Città di Piacenza ha in programma di realizzare un angolo verde molto speciale. Questa la destinazione dei fondi che verranno raccolti tramite il mercatino vintage durante la tradizionale fiera dei “Mercanti di Qualità”, in programma per domenica 16 marzo in Via Campagna.

abbigliamento e oggettistica

I visitatori potranno acquistare abbigliamento, accessori e oggettistica per la casa di alta qualità al banco in corrispondenza del pensionato “Vittorio Emanuele II”, i cui operatori si occuperanno della gestione del mercatino. La struttura non è nuova a iniziative di questo genere: prima della pandemia, nel periodo natalizio, veniva allestito un mercato dedicato al vintage e dal quale poi è nato anche un vero e proprio brand: “Via Campagna 157”, l’indirizzo del pensionato. “Il ricavato dell’iniziativa di domenica servirà a predisporre un giardino terapeutico all’interno del “Vittorio Emanuele II” – ha spiegato Cristiana Bocchi, direttore generale di Asp Città di Piacenza – sarà un progetto innovativo, un’area verde studiata per proporre stimoli sensoriali e rievocare situazioni di vita quotidiana in uno spazio protetto. Siamo sicuri che i nostri ospiti con disturbi neurologici degenerativi e gli utenti disabili del centro socio-occupazionale potranno trarne grande beneficio”.

la cultura dei giardini terapeutici

La cultura dei giardini terapeutici, che affonda le sue radici nel Giappone degli anni Ottanta, va oltre il semplice spazio verde: si basa infatti sul costruire un vero e proprio progetto paesaggistico a supporto delle fragilità, con l’impiego di una flora specifica e di arredamento da esterno che favorisca le attività motorie e ludiche, il tutto attraverso percorsi predisposti all’interno del giardino. Uno strumento già impiegato in alcune case di cura italiane e che ha dimostrato la sua efficacia non solo sui pazienti e sugli ospiti di tali strutture, ma anche sul livello di stress degli operatori socio-sanitari che vi lavorano. Il giardino terapeutico del “Vittorio Emanuele II” sarà dedicato a Angela Maria e Lucia Cella Malugani, due ospiti del pensionato che hanno donato il materiale per il mercatino vintage in programma per domenica. “Questa è solo la prima iniziativa organizzata per finanziare questo progetto – ha proseguito Bocchi – la raccolta fondi proseguirà per tutto il 2025 attraverso vari eventi su cui stiamo già lavorando. Nel 2026 abbiamo in programma di dare il via ai lavori di strutturazione dell’area verde”. Il mercatino vintage sarà aperto dalle 8 alle 19 di domenica 16 marzo e sarà collocato all’esterno e nell’atrio del pensionato “Vittorio Emanuele II”, in Via Campagna 157.