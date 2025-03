“Auto vandalizzata già cinque volte”, anziano esasperato in via Grandi

“In pochi mesi mi hanno danneggiato la macchina cinque volte, l’ultima pochi giorni fa. Una volta mi hanno tagliato uno pneumatico, un’altra mi hanno rigato il cofano, poi due pneumatici in una sola volta e dopo poco tempo altri due, infine mi hanno rigato l’intera fiancata dell’auto e rotto il tergicristallo”.

È il racconto di un settantacinquenne pensionato piacentino che preferisce rimanere anonimo e vive in una zona dove da tempo si verificano danneggiamenti ad auto, fra via Guarnaschelli e via Grandi, nei pressi di viale Dante. Le auto rigate (perché quella del pensionato, più volte danneggiata, non è la sola) sono diverse.

Nella stessa zona sono state danneggiate una Fiat Panda, che è stata rigata più volte e ha subito oltre mille euro di danni, e una Bmw, a cui è stato tagliato un pneumatico con un cutter.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’