Bagni pubblici di piazzetta Pescheria, attivati i tornelli con monete e Pos

Sono attivi dalla mattina di venerdì 14 marzo i tornelli all’ingresso dei bagni pubblici di piazzetta Pescheria, nei pressi di piazza Cavalli. Per accedere ai servizi igienici il costo è di 50 centesimi di euro che possono essere pagati con monete da 10, 20 e 50 centesimi ma anche con monete da uno o due euro, dato che la “gettoniera” fornisce il resto. E’ anche possibile pagare le “fee” d’ingresso tramite Pos contactless, ovvero semplicemente avvicinando all’apposito sensore la tessera bancomat Bancomat, la carte di credito o il telefono cellulare abilitato.

Il primo test di funzionamento del sistema di pagamento è stato effettuato dalla sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi.

Bagni pubblici accessibili a tutti

L’attivazione dei tornelli a pagamento, come già avvenuto nella gran parte delle città italiane, segue l’investimento che il Comune ha messo in campo per ristrutturare e riqualificare i bagni pubblici rendendoli accessibili a tutti con la realizzazione di una nuova rampa d’accesso, con servizi dedicati ai disabili e con locali rinnovati riaperti dopo i lavori nel giugno dello scorso anno. Un investimento per la collettività che l’amministrazione intende preservare al meglio tutelando il decoro e la pulizia dei servizi igienici.

orari e guardianìa

A tal fine – oltre all’attivazione dei tornelli negli orari di apertura ovvero dalle 6 alle 20 di tutti i giorni della settimana domenica compresa – è stato anche istituito un servizio di guardianìa ogni pomeriggio, sette giorni su sette, e nelle mattinate del mercoledì e del sabato durante il mercato cittadino.