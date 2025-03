Disturbi alimentari, media e social sotto la lente con “Il peso di parole e immagini”

Patologie ancora troppo sottovalutate, i disturbi della nutrizione e alimentazione sono in costante aumento anche a causa del cattivo linguaggio che viene usato da media e social. “Il peso delle parole e delle immagini” è appunto il titolo dell’incontro informativo che l’Ausl di Piacenza ha promosso insieme all’associazione Puntoeacapo in occasione della Giornata del fiocchetto lilla per parlare di questi temi insieme a numerosi esperti, tra i quali medici, psicoterapeuti, dietisti e professionisti della comunicazione riuniti nella Sala delle Colonne dell’ospedale.

“DATI PREOCCUPANTI”

Numeri in aumento anche a Piacenza, con il 70% dei pazienti affetti da anoressia come ha aggiunto Massimo Rossetti, direttore dipartimento Salute mentale e dipendenze patologiche Ausl di Piacenza: “I dati regionali sono preoccupanti, questi disturbi hanno avuto un aumento del 92 % dal 2019 a oggi, noi avevamo 157 pazienti cinque anni fa e adesso sono 246 con un aumento anche di pazienti che entrano nel percorso diagnostico terapeutico assistenziale e dunque un investimento importante. Fortunatamente, da un anno abbiamo aperto la Casa Lilla che è un luogo di cura specifico per queste persone e anche un’attenzione particolare sulla prevenzione in collaborazione con la Regione, prevenire infatti è un fattore molto importante”.