Ha riportato ferite la persona che verso le 7 di sabato 15 marzo è stata investita da un furgone lungo la provinciale 462R tra Cortemaggiore e Fiorenzuola, in località Barabasca. Per cause da chiarire il mezzo ha improvvisamente sbandato travolgendo un pedone all’esterno di un bar. L’uomo è stato trasportato all’ospedale dal personale del 118.