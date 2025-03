Marius e Marcel, i gemelli dei numeri pronti a conquistare le Olimpiadi di Matematica

Marius e Marcel Stologan, gemelli moldavi di 17 anni cresciuti a Piacenza, parlano il linguaggio dei numeri con una naturalezza straordinaria. A maggio parteciperanno alle finali delle Olimpiadi Nazionali di Matematica a Cesenatico. La loro passione per quella che loro definiscono “un’arte” è iniziata presto e si è trasformata in una sfida a partire dalle superiori.

I gemelli frequentano la 3° E del Liceo Respighi, studiano insieme, ma risolvono i problemi autonomamente, confrontandosi solo alla fine. Questo approccio li ha portati a successi internazionali, come la medaglia di bronzo di Marcel alle Olimpiadi Romanian Master of Mathematics 2025. Per loro, ogni problema è una sfida da superare, un’opportunità per esprimersi attraverso soluzioni originali.

Con le Olimpiadi alle porte, il loro obiettivo è chiaro: “Puntiamo al massimo”.

La matematica è per loro molto più di un passatempo: è la chiave per comprendere il mondo e un linguaggio che parlano con passione e determinazione.