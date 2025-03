Parcheggio selvaggio, bus bloccati: traffico in tilt in via Largo Brigata Piacenza

Traffico in tilt dietro palazzo Farnese, nel pomeriggio di sabato 15 marzo, a causa di due auto parcheggiate lungo via Largo Brigata Piacenza che impedivano il transito ai pullman di linea. La strada è attualmente utilizzata per il traffico veicolare a causa della chiusura di via Baciocchi tra palazzo Farnese, la scuola Mazzini e piazza Cittadella, per i lavori di spostamento della fognatura propedeutici all’avvio del cantiere del parcheggio sotterraneo di piazza Cittadella.

Il parcheggio selvaggio ha impedito il passaggio dei pullman, una lunga coda e un po’ di frustrazione sia da parte degli autisti dei bus che degli automobilisti.

Si sono resi necessari gli interventi della polizia locale di Piacenza e del carro attrezzi per la rimozione delle due auto che bloccavano il transito, e per le quali è scattata la doppia multa.