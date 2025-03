Robot in sala operatoria alla Casa di Cura di Piacenza: ”Il futuro è già realtà”

“L’intervento è andato bene rappresentando l’ennesima riconferma dei vantaggi che la robotica può apportare nella chirurgia ortopedica”. Sono le parole del dottor Alberto Lameri intervistato davanti alle telecamere di Telelibertà al termine di un’operazione di impianto di protesi al ginocchio avvenuta nella Casa di cura di Piacenza, dove il futuro è già realtà.

“I vantaggi apportato dalla robotica si traducono in una maggiore precisione e una maggiore accuratezza grazie a una pianificazione tridimensionale simulata in uno schermo sulla base di una Tac eseguita in prericovero che ci permette di simulare l’intervento prima di eseguirlo consentendoci di sapere prima cosa facciamo, di programmarlo e di attuare una perfetta collaborazione tra il braccio meccanico e le abilità del chirurgo” conferma Lameri, specialista ortopedico e responsabile del Centro di chirurgia protesica robotica di ginocchio.

innovazione tecnologica e intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è entrata in sala operatoria, rivoluzionando l’approccio chirurgico ortopedico. Dal giugno 2024 l’equipe coordinato dal dottor Lameri ha già svolto 100 procedure robotiche di anca e di ginocchio. “Stiamo parlando di presente e, allo stesso tempo, di una grande stimolo per il futuro – spiega Lameri -. Davanti a noi c’è una strada di non ritorno, divulgare questa tecnologia diventa quindi fondamentale per renderla fruibile a tutti i pazienti”.

i vantaggi della chirurgia robotica

Precisione millimetrica, riduzione dei tempi di recupero e minori rischi post-operatori, minor sanguinamento e anche minor dolore per il paziente: sono questi i principali vantaggi della chirurgia robotica applicata all’ortopedia. Un progetto partito otto mesi fa alla Casa di Cura di Piacenza. “Attualmente eseguiamo il 100% di procedure chirurgiche robotiche di anca e ginocchio – conclude l’ortopedico -. Puntiamo al continuo confronto con specialisti del settore perché la robotizzazione e l’intelligenza artificiale sono il nostro presente e il nostro futuro”.