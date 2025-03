Sarà estradato dalle Novate in Spagna il pakistano arrestato per terrorismo nel Piacentino

La Corte d’Appello di Bologna ha autorizzato l’estradizione in Spagna del 32enne pakistano, residente nel Piacentino, arrestato il 3 marzo su mandato europeo con l’accusa di legami con un’organizzazione jihadista. L’uomo, da anni in Italia con un lavoro stabile, potrebbe lasciare il carcere delle Novate per essere consegnato alle autorità spagnole, salvo ricorso in Cassazione.

I giudici bolognesi hanno respinto le eccezioni dei difensori Mauro Pontini e Nicola Caiola, che contestavano la mancata traduzione del mandato in urdu e la competenza territoriale dei presunti reati.

L’indagato, secondo gli inquirenti spagnoli, sarebbe uno dei leader del gruppo terroristico Tehreek-e-Labbaik Pakistan (Tlp). Il 32enne avrebbe promosso l’apologia del terrorismo, incitato all’omicidio e finanziato l’organizzazione. L’inchiesta spagnola coinvolge 12 persone accusate di indottrinamento jihadista.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTÀ