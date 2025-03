Il 18 marzo in San Giuseppe Operaio una messa con il vescovo per il Papa

Martedì 18 marzo nella chiesa di San Giuseppe Operaio a Piacenza è in programma una messa presieduta dal vescovo, monsignor Adriano Cevolotto, per pregare per Papa Francesco. L’iniziativa si svolge alla vigilia della festa di San Giuseppe.

È ormai trascorso un mese dal ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma. “In tutto questo periodo – sottolinea il vicario generale don Giuseppe Basini – l’abbiamo accompagnato con la nostra preghiera e il nostro affetto. Desideriamo continuare a farlo offrendo alle Comunità pastorali della città la possibilità di partecipare alla celebrazione eucaristica che il vescovo mons. Adriano Cevolotto presiederà martedì 18 marzo alle ore 18.30 nella chiesa di San Giuseppe Operaio in via Martiri della Resistenza, 19 a Piacenza”.

“Tutti conosciamo – aggiunge don Basini – la devozione di papa Francesco nei confronti di San Giuseppe. Sarà quindi significativo pregare per lui in occasione dei primi vespri della solennità dedicata allo Sposo di Maria e Custode del Redentore”.