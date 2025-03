Rivergaro, incidente a Mirabella: coinvolto un bimbo, ragazza all’ospedale

Un incidente stradale tra due auto è avvenuto intorno alle 18.45 di domenica 16 marzo a Mirabella di Rivergaro, nei pressi di Suzzano. Cinque le persone coinvolte, tra cui un bambino di 8 anni che per fortuna – secondo quanto appreso – sta bene.

Una ragazza, ferita, è stata invece trasportata in ospedale a Piacenza dall’ambulanza della Pubblica “Valtrebbia” di Travo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i soccorritori della Pubblica “Valnure” di Rivergaro, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Ancora da accertare le cause.