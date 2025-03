Maltempo, una frana blocca la strada per Campi: 13 persone isolate

A seguito del maltempo che ha colpito la provincia di Piacenza nelle ultime ore, la strada che porta alla località Campi, nel comune di Ottone, è stata bloccata da una frana che ha reso l’area inaccessibile.

Il sindaco di Ottone, Federico Beccia, ha fornito aggiornamenti sulla situazione, ringraziando la Protezione Civile per l’intervento tempestivo.

Secondo quanto comunicato dal sindaco, la frana è ancora in movimento e nonostante gli sforzi, la strada rimane chiusa al traffico. La Protezione Civile, che ha valutato la situazione già ieri, ha avviato interventi per ridurre il carico della massa franosa. È stato deciso di asportare il terreno in eccesso e posizionarlo in terreni circostanti, messi a disposizione dai proprietari, a cui Beccia ha rivolto un sentito ringraziamento.

I residenti di Campi, che sono 13 in totale, di cui una donna incinta, stanno affrontando con grande solidarietà e impegno il difficile momento. Beccia ha evidenziato l’attivismo della comunità, che si è organizzata per cercare di aprirsi un varco, utilizzando anche fuoristrada per tentare di attraversare il terreno franoso. “Un ringraziamento speciale va agli abitanti di Campi per la loro comprensione e per la collaborazione attiva”, ha dichiarato il sindaco.

”La frana – ha aggiunto la vicesindaca Maria Lucia Girometta, giunta sul posto – sembra essere ampia e pare che stia scendendo ancora. Si sta cercando di un vecchio sentiero per poter transitare, soprattutto per casi urgenti”.

Il territorio è anche sede di un agriturismo, attualmente isolato. Fortunatamente, gli abitanti della zona non hanno problemi di approvvigionamento alimentare. Tuttavia, le difficoltà restano evidenti e la comunità si trova ad affrontare una situazione di emergenza.

FOTO DI MARIA LUCIA GIROMETTA