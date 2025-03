Mentre guida vede la sua auto prendere fuoco, istanti di apprensione a Fiorenzuola

L’auto s’incendia mentre è alla guida, ma lui con sangue freddo riesce ad accostare e ad allontanarsi in tempo prima che l’abitacolo venga invaso dalle fiamme. Sono stati momenti di apprensione, nella tarda serata di sabato, 15 marzo, per una automobilista che, a Fiorenzuola, stava percorrendo via Valla.

Attorno alle 23 un incendio, dovuto a cause meccaniche, ha divorato la vettura, una Mercedes, ma lui è riuscito a mettersi in salvo. Intanto alcune persone nei dintorni hanno visto la scena e dato l’allarme. Subito è intervenuta con un’autopompa serbatoio una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la vettura. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Lugagnano. Successivamente il mezzo è stato rimosso dall’autosoccorso Ponzini.