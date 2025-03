Tutto esaurito per “Creare”, mostra-mercato di alto artigianato nell’ex Carmine

Una ricca selezione di occhiali di ogni foggia e tipo che ti fanno quasi reputare fortunato chi ha qualche diottria in meno e li può indossare. Le vestaglie di seta che sfuggono dalle camere, pronte per essere indossate anche all’esterno. Le scarpe e i mocassini, di una pelle così morbida già alla vista che viene voglia di calzarli. E poi i torroni – rigorosamente da Cremona – l’olio e il riso.

“Creare” è questo e di più. La manifestazione, tornata nell’ex Chiesa del Carmine in Piazza Casali a Piacenza nel fine settimana del 15 e 16 marzo, ha fatto il tutto esaurito: l’ultima edizione è stata quella natalizia, per l’appuntamento primaverile la mostra-mercato di alto artigianato organizzata da Atena con il patrocinio del Comune di Piacenza ha proposto ancora una volta una ricca varietà di creazioni artigianali del “made in Italy”, oggetti unici realizzati interamente a mano esposti per l’occasione tra le trecentesche e coreografiche navate dell’ex Chiesa del Carmine.

Una scenografica cornice floreale allestita in fondo al salone, in tema con la stagione primaverile, ha quasi abbracciato gli oltre quaranta artigiani presenti provenienti da tutta Italia per dare vita a un’esposizione che ha proposto di tutto: ecco le lampade, le tazze e i bicchieri realizzati in ceramica raku, i gioielli ricavati con i tappi delle bottiglie di spumante, corde e fili intrecciati per trasformarsi in portavasi e paralumi. Una nota a parte la merita l’associazione locale “Le mani delle donne”, che da sempre realizza piccoli manufatti a uncinetto o ad aghi per fini benefici e che non ha mancato di proporre le sue creazioni.