Bellezza e speranza in passerella: la lotta al tumore al seno è tornata a sfilare

Luvia Valdiviezo è stata la prima intervistata l’anno scorso. La ritroviamo anche quest’anno, di nuovo vestita meravigliosamente con gli abiti vintage di Graziella Trecordi alla sfilata organizzata anche quest’anno da Amop nella Sala degli Arazzi del collegio Alberoni. Da più di dieci anni l’associazione di Romina Piergiorgi promuove questa giornata fatta di bellezza, di emozione, anche di allegria.

Luvia, che di anni ne ha 37, lo spiega bene: “Nella malattia ci capiamo tutte: per me è la seconda volta, il primo aprile chiudo con la terapia ma ora ho deciso di essere qui”.

Per Annamaria Michelotti invece questa è la prima volta: “Ho aderito perché penso sia un momento un po’ leggero – spiega – sono ammalata dal 2014: una volta tanto che non giro per ospedali sono felice di partecipare”.

Sono diciotto le pazienti oncologiche chiamate a sfilare: circa 600 invece quelle attualmente in carico al reparto di Oncologia, come conferma la primaria Elisa Anselmi.

“Quest’anno abbiamo registrato un aumento del 5 per cento” spiega. Prima di lei a parlare sono l’oncologo Luigi Cavanna e Daniele Vallisa, capo dipartimento dell’Oncoematologia dell’Ausl: sono loro a sottolineare “il momento difficile che la sanità pubblica sta passando”.