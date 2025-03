Castel San Giovanni, l’Anpi ha incontrato gli studenti per parlare di Costituzione

L’articolo 11 della Costituzione come una pietra di inciampo. Questo in estrema sintesi il tema al centro del primo “Incontro alla Costituzione” che le Anpi di Castello e Sarmato e di Ziano e Borgonovo hanno organizzato con i ragazzi e le ragazze del polo superiore Volta. Il primo dei due appuntamenti ha visto protagonista al liceo Volta di Castello lo scrittore Marco Bosonetto, la docente Sabrina Gallinari e gli stessi studenti.

“Il riarmo massiccio – hanno detto gli studenti di quinta liceo scienze umane – non fa cessare, ma porta altri conflitti mentre noi abbiamo bisogno di pace ottenuta con l’arma della diplomazia”. Una dichiarazione netta, che non lascia spazia a dubbi. Chi invece di interrogativi ne ha sollevati parecchi è stato Bosonetto che ha definito l’articolo 11, (“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa…”) come di una “«pietra di inciampo che ci costringe ogni volta a pensare bene e a interrogarci su cosa significhi la nostra eventuale partecipazione ai conflitti”.

Sabato 29 marzo tappa a Borgonovo

Sabato 29 marzo alle 9,30 nei locali del Polo Volta di Borgonovo Leili Maria Kalamian, docente e scrittrice, e Ivano Marchioni (Anpi di Borgonovo) parleranno dell’articolo 3 della Carta fondamentale secondo cui “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge”.