Entusiasmo e partecipazione allo “Sbaracco” di vestiti per bambini all’Emporio solidale

Mamme e papà “amici” dell’Emporio Solidale di Piacenza non hanno infatti perso l’occasione di visitare lo “sbaracco” di vestiti per bambini, tenuto ieri mattina nei locali della sede di via I Maggio. Si trattava di una novità assoluta per l’Emporio, un’opportunità per trovare vestitini di ogni tipo per piccoli di tutte le età. E mentre i genitori curiosavano, i bambini hanno avuto il giusto e divertente intrattenimento grazie al laboratorio creativo sulla natura intitolato “Costruiamo il nostro paesaggio”, con la bravissima Lidia Frazzei che li ha anche incantati con racconti sul tema del rispetto per l’ambiente.

“Per la prima volta l’Emporio ha organizzato un evento di questo tipo – ha spiegato appunto Frazzei – un mercatino di vestiti usati che ci sono stati donati nei mesi passati dalla cittadinanza, disponibili a offerta libera il cui ricavato servirà proprio per le attività dell’Emporio e per rifornire gli scaffali del supermercato. Contiamo di riproporre un altro “sbaracco” in periodo autunnale perché c’è stata grande partecipazione ed entusiasmo da parte della cittadinanza”.