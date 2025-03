“Frana ancora attiva, la strada per Campi chiusa per un mese”: tredici isolati

Da oltre 24 ore tredici persone sono isolate a causa di una frana che ha reso impercorribile l’unica strada che porta a Campi, piccola frazione del comune di Ottone. Tra i residenti isolati anche una donna incinta. Purtroppo il problema difficilmente potrà risolversi a breve visto che dalle ultime informazioni lo smottamento risulta ancora in movimento e “finché non si arresterà sarà impossibile ogni intervento” spiega il sindaco Federico Beccia.

“Alcuni residenti stanno tentando di riaprire un vecchio sentiero per riuscire a ristabilire un minimo di collegamento per la frazione” prosegue il primo cittadino. La strada interrotta dalla frana rappresenta infatti l’unico accesso per arrivare alla località tra le montagne dell’alta Val Trebbia.

“Strada chiusa per un mese”

“Una situazione estremamente problematica soprattutto per il pensiero che ci possano essere emergenze sanitarie” le parole della vicesindaca Maria Lucia Girometta. “Già allertato nel frattempo un piano di intervento che prevede l’utilizzo dell’elicottero per rispondere alle eventuali esigenze della popolazione” affermano dal Comune di Ottone.

Proseguono senza sosta i colloqui con gli operatori della Protezione civile. Le tempistiche per la riapertura del tratto stradale sono però difficili da prevedere: “Un mesetto ci vorrà prima di riavere un transito sicuro – conclude Beccia -, ma molto dipende anche dalle condizioni meteo e dallo stabilizzarsi dello smottamento”.