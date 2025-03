PanFlu, sanitari Ausl in esercitazione per migliorare i piani pandemici

Il ricordo delle tantissime vittime del Covid 19 è purtroppo ancora vivo nella mente di chi ha vissuto quei momenti in prima persona e ha anche perso i propri cari, così come negli operatori sanitari che si erano trovati ad affrontare un vero e proprio “inferno”. Un’esperienza drammatica che però ci ha anche insegnato qualcosa, ossia a non arrivare impreparati qualora dovesse ripresentarsi un evento del genere grazie alla continua formazione sul campo di personale medico e amministrativo. Esattamente quello che hanno fatto i circa 40 operatori dell’Ausl che hanno preso parte a PanFlu, un’esercitazione speciale che si è tenuta lo scorso dicembre nei locali del Collegio Morigi per ricreare le condizioni di una possibile pandemia e mettere in atto tutte quelle pratiche che servono per poterla gestire nella miglior maniera possibile.

“L’esperienza della pandemia fortunatamente non è andata completamente dispersa – ha spiegato il direttore dell’unità operativa Medicina dello sport e promozione della salute dell’Ausl di Piacenza Giorgio, Chiaranda – a dicembre abbiamo organizzato questa esercitazione con le persone che saranno maggiormente coinvolte con la direzione strategica dell’Azienda: una giornata in cui sono stati diffusi comunicati audio, circolari e altro per simulare una vera pandemia per verificare se ciò che i responsabili avevano previsto coincideva con quanto previsto nel piano, al fine di aggiornare il nostro quando verrà emesso il nuovo piano regionale e avere così maggior risposta a eventi di questo tipo. Ovviamente le buone abitudini di lavaggio delle mani e della distanza rimangono, servono per limitare al massimo le restrizioni: considerando tutto questo possiamo dire che Piacenza ora è più pronta ad affrontare una possibile pandemia”.

L’ARTICOLO DI GABRIELE FARAVELLI SU LIBERTA’