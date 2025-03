Via Damiani, strada Agazzana e via Veneto, lavori in corso e in programma

E’ previsto per questa settimana, presumibilmente mercoledì 19 marzo, l’inizio dei lavori a cura di 2I Rete Gas in via Damiani, tra la rotatoria all’incrocio con via Leonardo da Vinci e quella all’altezza di via Boselli, per la posa di nuove condutture.

Sino alla conclusione dell’attività di cantiere, prevista entro il 30 aprile, nella corsia Est di via Damiani – da via Boselli verso via Leonardo da Vinci, nei tratti di volta in volta segnalati in base all’avanzamento dei lavori – sarà necessario istituire il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione, fatta eccezione per i soli residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati. Contestualmente, ai mezzi percorrenti la rotatoria tra via Boselli, via Martiri della Resistenza e via Damiani non sarà consentito svoltare in direzione di via Damiani.

LAVORI IN STRADA AGAZZANA e via veneto

E’ in dirittura d’arrivo, invece, l’intervento in corso nel tratto di strada Agazzana tra via De Longe e via Tansini (escluse le due rotatorie), con senso unico alternato regolato da movieri tra le 9 e le 18. Alla conclusione di questo cantiere, prevista tra martedì 18 e mercoledì 19 marzo, seguirà l’inizio immediato della manutenzione alle rampe del dosso stradale tra via don Minzoni, via Veneto e via Rosso, con istituzione del senso unico alternato nei tratti interessati.