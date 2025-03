Anziana che ha quattro figli trovata sola nella sporcizia: intervento dei carabinieri

Avere ottant’anni, quattro figli e nonostante questo rimanere sola, in pessime condizioni igienico sanitarie, dover gridare aiuto fino a perdere la voce, fino a quando non sono le forze dell’ordine ad arrivare, sfondare la porta, portare l’attenzione che serve. È quanto accaduto nella zona di Monticelli domenica scorsa, 16 marzo, una storia di disagio e solitudine nella Bassa, in un paese in cui tutti si conoscono. Quando sono entrati in quella casa, i carabinieri avrebbero voluto scappare, dimenticarsi il mestiere. Ma è stato solo un attimo: davanti a loro, in condizioni che definire pessime è una gentilezza, una donna di ottant’anni aveva bisogno di aiuto.

Una vicenda che inizia con una telefonata alla centrale operativa dei carabinieri: è domenica ancora presto, quando in giro non c’è quasi nessuno. Alle otto un uomo chiama, dice che di fianco al suo appartamento sente le grida della vicina, sono grida disperate e continue. Sul posto arrivano due pattuglie di militari, mandati da Monticelli e da Carpaneto. Arrivano anche i vigili del fuoco: per entrare in casa serve la forza.

La donna viene accompagnata in ospedale a Cremona e ricoverata, bisogna avvertire la famiglia e i militari scoprono che qualcuno da chiamare c’è. La donna che avevano trovato in casa, sola, è madre di quattro figli grandi, ma sembra che i rapporti si siano interrotti da molti anni. Pare che non si sentissero nemmeno per una telefonata. Così lei era andata avanti, da sola. Fino a domenica mattina, quando le sue fragilità si sono trasformate in grida disperate.

Il caso dell’ottantenne sola era stato segnalato qualche settimana fa ai Servizi sociali del Comune, che ha attivato la procedura per prendere in carico la signora.