Canale insabbiato a Sigerico, Filippo Zangrandi: “Rendere il guado sempre navigabile”

Basterebbe spostare un po’ di sabbia per rendere il pontile di Sigerico utilizzabile tutto l’anno, anche nei periodi di siccità. Per questo, il sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi ha indicato come priorità la di Sigerico, a Soprarivo.

La richiesta è stata avanzata in Provincia nell’ambito del Contratto di Fiume della Media Valle del Po, che coinvolge dieci Comuni rivieraschi. Il canale, attualmente insabbiato, ostacola il passaggio della barca che trasporta i pellegrini della Via Francigena, costringendo a farli scendere più a valle. Zangrandi propone di aprire un varco a monte per far defluire l’acqua del Po e mantenere il pontile operativo.

L’Aipo ha bocciato il finanziamento tramite PNRR, poiché non riguarda la rinaturazione ambientale, ma il progetto viene ora riproposto nel Contratto di Fiume. «Non si vuole dragare il fiume, ma solo spostare la sabbia accumulata per garantire la funzionalità del Guado», sottolinea il sindaco.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’