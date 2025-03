Chiesa di Pigazzano, urgenti lavori. Raccolti 1.800 euro dal comitato dei fedeli

L’urgenza è il campanile, che ha perso parte della calotta, crollata improvvisamente. Ma a Pigazzano servirebbero interventi anche sul tetto, la facciata della chiesa e la pavimentazione della terrazza panoramica. Intanto, il comitato dei fedeli ha raccolto 1.805 euro grazie a una cena con tombolata all’oratorio di Rivergaro, con premi donati da realtà locali. Sebbene lontana dalla cifra necessaria, la somma rappresenta un primo passo. Don Valerio Picchioni, che amministra entrambe le chiese e pure quella di Statto, chiusa e inagibile, è un punto di riferimento per entrambe le parrocchie.

“Siamo grati all’accoglienza di Rivergaro, senza questa collaborazione non avremmo potuto fare nulla” affermano dal comitato di Pigazzano. Nuovi eventi di raccolta fondi sono in programma, con il campanile come priorità, sostenuti anche dalla Diocesi.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’