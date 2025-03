Falsi carabinieri, veri ladri: due truffe in condominio alla Besurica. A vuoto una terza

Spacciandosi per carabinieri, due ladri hanno raggirato i residenti di un condominio alla Besurica. Con la scusa della presenza di ladri in zona, hanno suonato i campanelli per farsi aprire. In realtà, i ladri erano loro: in pochi minuti hanno svaligiato due appartamenti, mentre in un terzo caso la padrona di casa è riuscita a smascherarli e a cacciarli.

La truffa era ben organizzata: prima, un falso tecnico del servizio idrico ha distratto una coppia di pensionati, permettendo a un complice di rubare gioielli. Poi, altri due malviventi si sono spacciati per carabinieri per continuare il colpo. Con la scusa di verificare eventuali furti, hanno convinto una residente a controllare i propri oggetti di valore. Insospettita, la donna è tornata indietro, ha sorpreso in casa uno dei truffatori e ha dato l’allarme. I ladri sono fuggiti su un’auto, ma un passante potrebbe aver scattato una foto utile alle indagini. Sul posto è intervenuta la polizia.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’