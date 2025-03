In attività da 50 anni, Poplast dona 25mila euro all’hospice di Borgonovo

La ditta Poplast di Castel San Giovanni ha tagliato il traguardo dei 50 anni di attività. Per festeggiare l’evento i dirigenti della ditta, leader nel settore degli imballaggi di plastica, ha scelto di donare 25mila euro all’hospice di Borgonovo. Niente feste autocelebrative quindi, ma una cospicua donazione a favore delle persone più fragili.

“Anziché organizzare una festa con tutti i circa 500 tra dipendenti e indotto – dicono Pierangelo Fantoni e Carlo Callegari – abbiamo preferito fare una donazione a una realtà che riteniamo importante per tutto il territorio, a cui in questo modo intendiamo restituire parte di ciò che in tanti anni lo stesso territorio ci ha dato”.

Un servizio gratuito per i pazienti ma costosissimo

Le esigenza di una struttura come la Casa per le cure palliative di Borgonovo sono tantissime. Ii 25 mila euro serviranno a portare a termine i progetti che sono in itinere per migliorare il servizio (gratuito per gli utenti), il cui costo si aggira sui 300 euro al giorno per posto letto, contro i 230 che vengono riconosciuti dal sistema sanitario. Il resto lo fanno le donazioni, come quella di Poplast.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’