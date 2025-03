In una stanza senza finestre e denutrito: i carabinieri di Borgonovo salvano “Diablo”

Un rottweiler rinchiuso, senza cibo né acqua, è stato salvato dai carabinieri in una frazione di Borgonovo.

Il proprietario, un 27enne piacentino, è stato denunciato per maltrattamenti di animali.

È stata la segnalazione di alcuni abitanti della zona, che sentivano continui guaiti dell’animale, a permettere ai militari della Stazione di Borgonovo di intervenire, trovando il cane rinchiuso in stato di abbandono all’interno di una stanza di un edificio,

senza acqua né cibo.

“Diablo”, giovane rottweiler, era costretto in un bugigattolo privo di finestre o altre fonti di luce dal quale si accede da una piccola porticina chiusa a chiave.

I carabinieri hanno pertanto richiesto l’intervento di una guardia zoofila del canile di Montebolzone di Agazzano, che ha prestato immediato soccorso all’animale, riscontrando la presenza del microchip.

L’animale versava in totale stato di abbandono e in condizioni igienico sanitarie precarie e visibilmente denutrito. Sul pavimento brandelli di spugna sintetica di un materasso, una coperta rossa sulla quale vi erano sparsi abbondanti cumuli di deiezione, una ciotola di metallo vuota e maleodorante ed una bacinella bianca probabilmente destinata all’acqua anch’essa vuota.



Attraverso i dati estrapolati dal microchip del cane, i carabinieri di Borgonovo sono riusciti a risalire all’identità del padrone del cane: si tratta di un giovane 27enne disoccupato, di fatto senza una fissa dimora che aveva soggiornato per qualche tempo nell’abitazione e che è stato denunciato per maltrattamenti di animali.

“Diablo” invece è stato affidato in custodia giudiziale al responsabile del canile di Montebolzone di Agazzano, dove verrà curato ed accudito.