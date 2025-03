Promozione dei valori europei: al Raineri Marcora un “Corner of Europe”

Questa mattina, martedì 18 marzo, all’istituto superiore Raineri Marcora di Piacenza, è stato inaugurato un nuovo punto di informazione del progetto Corner of Europe. Alla presentazione hanno partecipato diverse personalità istituzionali e scolastiche, tra cui l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Piacenza, Francesco Brianzi, il vice preside Stefano Vantadori, le professoresse Azzurra Abelli, Alfreda Barbieri ed Elena Salini, insieme ai rappresentanti dell’Istituto e ai membri della consulta provinciale degli studenti.

il progetto

Il progetto Corner of Europe ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza dell’Europa e dei suoi valori tra i giovani delle scuole piacentine, favorendo un dialogo interculturale e il coinvolgimento attivo degli studenti in iniziative educative. Il nuovo “angolo” informativo, allestito con materiale didattico, è il primo di una serie di spazi dedicati all’educazione europea che verranno distribuiti in diverse scuole della città e della provincia.

Il punto di informazione inaugurato oggi è stato allestito nella sede centrale dell’Istituto Raineri Marcora, mentre un secondo angolo sarà pronto per essere aperto il prossimo 9 maggio, in occasione della Festa d’Europa. In quella data, si terrà un’importante giornata di eventi che culminerà con l’inaugurazione del secondo Corner of Europe, situato nell’Aula Magna, e con una serie di iniziative pensate per celebrare l’Unione Europea.