Richiedenti asilo nell’albergo di Prato Barbieri? I titolari: “No, non li ospiteremo”

“L’albergo Touring non ospiterà richiedenti asilo”. Lo afferma la famiglia titolare della storica struttura che si trova a Prato Barbieri, nel comune di Bettola, confinante con Gropparello e Morfasso. “Non è stata intrapresa una strada a livello contrattuale”, fa sapere, e nega “la benché minima possibilità che nel futuro si senta parlare di questa ipotesi”.

Gli abitanti nei giorni scorsi avevano evidenziato le loro preoccupazioni relative alla possibilità di un inserimento e di una vera integrazione in un paesino in cui mancano i servizi essenziali, dall’assistenza sanitaria alla scuola ai trasporti.

Domenica scorsa si sono riuniti. Giovedì un rappresentante sarà ricevuto dal Prefetto che ha accordato l’incontro richiesto.