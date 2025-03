Successo per il “dasbrat” della Casa Famiglia Santa Marta, replica prossimo week-end

Alla Casa Famiglia Santa Marta il “dasbrat” è andato bene. Però alcuni oggetti sono rimasti. E allora? “E allora lo rifacciamo” spiega convinta Daniela Bonacina che insieme al marito William aveva dato avvio a questa casa famiglia della comunità Papa Giovanni XXIII. La sede di via Genocchi, al civico 33, in fondo al cortile deve essere liberata entro fine mese: lo scorso fine settimana i Bonacina hanno ideato un’iniziativa con l’obiettivo di svuotare i locali dagli oggetti e dal mobilio che non possono essere portati nella nuova sede. Per questo motivo è nato “al dasbrat”.

“È andata molto bene – spiega Bonacina – tante persone sono passate non solo per dare un’occhiata, ma hanno proprio sposato la causa. Certamente restano ancora alcuni oggetti, ma è normale che sia così: per questo motivo stiamo pensando di ripetere l’iniziativa anche il prossimo fine settimana”.

Così anche sabato 22 e domenica 23 i cittadini possono andare nella sede di via Genocchi e visitarla, vedendo i vari oggetti in esposizione. Possono anche prenderli e portarli a casa con una equa offerta a discrezione di ognuno. L’orario di svolgimento è al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18 e alla domenica dalle 9 alle 12.30 con la possibilità di prorogare l’apertura anche al pomeriggio su richiesta. Si possono trovare libri, mobili, quadri, giochi, accessori, cesti e tanto altro.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’