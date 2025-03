Benessere sul lavoro, “paradigma per creare valore”: convegno di Ausl

C’è chi soffre di stress, ma anche chi viene aggredito e non ce la fa più. Sono alcuni dei possibili rischi ai quali vanno incontro i lavoratori, che a Piacenza vengono costantemente aiutati dal Dipartimento della Qualità e Sicurezza dell’Ausl per avere maggiore benessere.

“Il benessere lavorativo come paradigma per creare valore” è appunto il titolo del convegno organizzato alla Provincia di Piacenza per informare sulle fondamentali attività delle aziende sanitarie.

analisi rischi e criticità

“Il nostro Dipartimento monitora il livello di stress da lavoro correlato per identificare i rischi e proporre misure correttive al fine di garantire il benessere su luogo di lavoro – ha spiegato Giampietro Scaglione, direttore del Dipartimento della Qualità e Sicurezza, medico competente coordinatore – medico autorizzato, RSPP-Servizio di Prevenzione e Protezione Ausl Piacenza – abbiamo dato vita inoltre a un nuovo percorso che ci consente di interagire con i lavoratori nell’ambito della valutazione dei rischi con incontri specifici dove vengono loro somministrati dei questionari e soprattutto si parla per avere dei riscontri. Non solo, in un momento successivo c’è un’ulteriore analisi per vedere se ci sono stati dei miglioramenti attraverso una valutazione da parte di medico competente e psicologa del lavoro, figura che può anche prendere in carico singoli casi di criticità: non parliamo infatti solo di semplice stress, ma anche di burnout, aggressioni, violenze nei confronti degli operatori, fenomeni che cerchiamo di comprendere per attuare possibili misure correttive”.