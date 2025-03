Castello, prestazioni quasi raddoppiate nella Riabilitazione cardiologica

Lunedì 24 marzo si parla della salute del cuore. Alle 17 il direttore della cardiologia riabilitativa dell’ospedale di Castel San Giovanni, Guido Rusticali, sarà ospite del centro ricreativo culturale di viale Amendola. Si parlerà di come mantenere il proprio cuore in salute, dei percorsi riabilitativi dopo malattie cardiovascolari, di come prevenire le fragilità.

I dati sul reparto di cardiologia di Castello

L’incontro servirà a puntare la lente sull’attività del reparto che in un anno ha totalizzato circa 10mila prestazioni, contro le 6mila del passato, e ha raddoppiato da uno a due gli ambulatori con zero liste di attesa e l’ambizione ad assorbire parte del surplus di lavoro dell’ospedale di Piacenza. Sulla richiesta, avanzata dall’intero consiglio comunale, di mantenere due posti letto di cardiologia (per acuti) Rusticali promette: “l’idea di riportare i pazienti acuti a Castello non è mai venuta meno”.

Una camminata per il cuore

L’incontro delle 17 al centro ricreativo di viale Amendola sarà preceduto, alle 16,30, da una camminata con partenza il piazzale dell’ospedale di Castello e arrivo nel salone del centro dove ci sarà l’incontro aperto a tutti.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ