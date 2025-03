Cooperativa edile fallita, 30 piacentini: “Abbiamo perduto 600mila euro”

Hanno fondato addirittura un comitato. Ma l’ultima parola del liquidatore e del tribunale, nelle scorse settimane, ha spazzato via dal campo le ultime speranze.

I 30 piacentini (ex soci lavoratori e sovventori, in gergo “prestatori sociali”) di Ceap, cooperativa edile fallita e pure in liquidazione coatta (oggi lacoop, che nel 2014 ne aveva proseguito un ramo di attività), macinano rabbia e sconforto. A quanto riferiscono, direttamente e per il tramite della Federconsumatori di Piacenza a cui si sono rivolti per una battaglia che dura da anni, i 600mila euro investiti nelle attività dell’impresa cooperativa (fondata nel lontano 1945) che come ultima sede aveva occupato il quinto pi ano dell’edificio di piazzale Milano a Piacenza dove oggi c’è in affitto l’Ausl, sono probabilmente perduti. La speranza di riportare a casa qualcosa è ridotta al lumicino.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTÀ