Papa Francesco, il direttore piacentino del Gemelli: “Segnali di miglioramento”

Ad avere tra i propri degenti papa Francesco, al Policlinico Gemelli di Roma, sono ormai abituati. Tuttavia, un conto sono i ricoveri programmati un conto la situazione di emergenza che si è venuta a creare in questi due ultimi mesi. “Abbiamo passato momenti non facili ma oggi Sua Santità presenta consistenti segnali di miglioramento che ci fanno ben sperare”. A parlare è il manager piacentino Marco Elefanti, da otto anni direttore generale della Fondazione Gemelli che gestisce l’omonimo ospedale della Capitale dedicato al fondatore dell’Università Cattolica. Elefanti racconta come Santo Padre abbia attraversato “una situazione non facile con una serie di ostacoli che lo hanno seriamente debilitato ma oggi abbiamo consistenti segnali di miglioramento che ci fanno, ribadisco, ben sperare”.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTÀ