Apnee notturne e disturbi del sonno: come risolvere il problema a “Star bene”

Dormire bene può fare la differenza per la nostra salute. La mancanza di sonno infatti può causare stanchezza cronica, diminuzione dell’attenzione e della concentrazione e irritabilità. Un’insonnia prolungata, inoltre, può avere effetti dannosi sull’organismo. Molte persone non sanno come affrontare questi disturbi né come risolverli. Tra le patologie che possono incidere sulla qualità del sonno troviamo le apnee notturne che, insieme al russamento patologico, vengono annoverate tra i disturbi respiratori del sonno. I soggetti, se non diagnosticati e trattati, possono essere esposti al rischio di patologie cardiovascolari e respiratorie con vari gradi di gravità.

APNEE NOTTURNE: PERICOLO PER LA SALUTE

Il sonno rappresenta, per tutti gli esseri viventi, una funzione biologica molto importante e indispensabile. I disturbi del sonno colpiscono molte persone, pregiudicando, in alcuni casi, la qualità della loro vita e alterando le normali attività fisiologiche del loro corpo. Anche la produttività e l’attenzione sul lavoro possono diminuire innescando incidenti e infortuni.

