Bomba d’aereo a Pitigliano, neutralizzata dal Genio Pontieri di Piacenza

Gli artificieri dell’Esercito del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno neutralizzato nel comune di Pitigliano (Grosseto) una bomba d’aereo di 1000 libbre, rimasta inesplosa dai tempi del secondo conflitto mondiale.

L’ordigno era stato rinvenuto all’interno di un cantiere per la realizzazione di un viadotto, da parte di personale di una ditta specializzata nella bonifica sistematica per l’individuazione di ordigni bellici, in località “Capannella sul Fiora” a breve distanza dalla S.R. 74 “Maremmana”.

le operazioni di neutralizzazione

In considerazione della complessità dell’intervento, nei giorni precedenti la bonifica il personale specializzato del 2° Reggimento Pontieri ha realizzato intorno all’ordigno una speciale struttura in terra rinforzata (camera di espansione) destinata a ridurre i rischi derivanti da un’eventuale esplosione accidentale durante la delicata fase di disinnesco, permettendo di ridurre a circa la metà il raggio di sicurezza della cosiddetta “zona rossa”. Per l’esigenza inoltre sono state chiuse al traffico tutte le strade regionali/provinciali e comunali nei tratti che ricadevano nell’area di evacuazione.

Le operazioni degli artificieri dell’Esercito, coordinate dalla Prefettura di Grosseto e dal Comando Forze Operative Nord di Padova, sono state supportate dalle Forze dell’Ordine, dai Vigili del Fuoco e dalla Croce Rossa che hanno assicurato il corretto svolgimento di tutte le fasi dell’attività. Una volta rimossi dal corpo della bomba i sistemi di innesco, l’ordigno è stato trasportato in sicurezza dagli artificieri presso la cava “Europomice” per la definitiva distruzione.

gli interventi del genio pontieri

Solo nel 2024 il 2° Reggimento Genio Pontieri ha effettuato circa 300 interventi di bonifica e distrutto 1000 ordigni bellici di varia tipologia e calibro nelle 13 province di competenza tra Emilia e Toscana (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Massa-Carrara, Pisa, Lucca, Pistoia, Grosseto, Livorno, Arezzo, Prato e Siena), a testimonianza del ruolo fondamentale svolto dall’Esercito in Italia nella messa in sicurezza del territorio.