Cantiere in piazzale Marconi, traffico in tilt attorno ai giardini Margherita

Il lavori in corso a piazzale Marconi stanno provocando ingorghi e disagi al traffico nelle vie attorno ai giardini Margherita, in particolare in via Alberoni, viale Il Piacentino, viale Abbadia e via Benedettine.

Il cantiere per il rifacimento dei dossi rallentatori è iniziato questa mattina.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ: L’ORDINANZA COMUNALE

Piazzale Marconi – viale Il Piacentino – viale Abbadia (dal 20 marzo 2025 fino a fine lavori)

Per consentire i lavori di rifacimento dei dossi, con ordinanza n. 181 del 20/03/2025, si dispone che dalle ore 08:00 del giorno 20/03/2025 e fino a fine lavori:

in piazzale MARCONI, nel tratto di strada compreso tra i sistemi a rotatorie di piazzale Marconi con viale dei Mille e viale il Piacentino e nei tratti segnalati, di volta in volta, da apposita segnaletica di cantiere, i lavori saranno indicativamente suddivisi in tappe così descritte:

1° fase, lato ovest:

l’istituzione del DIVIETO DI CIRCOLAZIONE;

2° fase, lato est:

l’istituzione del DIVIETO DI CIRCOLAZIONE;

lato ovest:

l’istituzione dell’INVERSIONE DI SENSO DI MARCIA;

in viale IL PIACENTINO:

l’istituzione del SENSO DI MARCIA con direzione dal sistema a rotatoria formato con piazzale Marconi verso viale Abbadia;

in viale IL PIACENTINO, nel tratto di strada compreso tra il sistema a rotatoria formato con piazzale Marconi e il civico 18, lato nord:

l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE con rimozione forzata;

in viale IL PIACENTINO, nel tratto di strada compreso tra il sistema a rotatoria formato con piazzale Marconi e il civico 26, lato sud:

l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE con rimozione forzata;

in viale ABBADIA:

l’istituzione del SENSO DI MARCIA con direzione da viale Il Piacentino verso via Alberoni;

in viale ABBADIA, nel tratto di strada compreso tra viale Il Piacentino e il civ. 20, lato ovest:

l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE con rimozione forzata;

in viale ABBADIA, al civ. 2/a: