Dalle zero emissioni agli alberi piantumati: Gas Sales campione di sostenibilità

Il motto della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è chiaro: vincere sul campo, ma anche costruire un futuro migliore per tutti, con un occhio attento all’ambiente e alla comunità. Quella biancorossa non è solo una delle realtà più promettenti del volley maschile, ma anche un esempio di come sport e sostenibilità possano camminare insieme. Sin dal 2018, anno della sua nascita, il club di Elisabetta Curti ha infatti intrapreso numerose iniziative in ambito ambientale, sociale e benefico, un’attività – svolta parallelamente all’impegno sportivo – che è stata raccolta in un report presentato stamattina, giovedì 20 marzo, al PalabancaSport.

“Siamo felici di presentare il nostro primo report di sostenibilità – ha spiegato l’amministratore delegato della società, Isabella Cocciolo – un’opportunità per condividere i valori e gli impegni che guidano la nostra società. Legati al territorio piacentino, ci impegniamo a migliorare progetti ambientali e sociali. Siamo orgogliosi di essere stati certificati CO2 free da Bureau Veritas nel 2018-2019, come prima società sportiva italiana. Collaboriamo attivamente con giocatori, famiglie e staff per promuovere iniziative come la foresteria per giovani fuorisede, la solidarietà all’ospedale pediatrico e progetti nelle scuole. Inoltre, siamo la prima società di pallavolo ad adottare un modello organizzativo, un Codice Etico e un portale di Whistleblowing, riflettendo i nostri valori di trasparenza e rispetto. Ringraziamo tutti i nostri sostenitori per il supporto che ci ha permesso di raggiungere questi traguardi. Il nostro impegno per la sostenibilità continua, con un focus sul miglioramento costante, proprio come nello sport”.

Impegno per la Sostenibilità Ambientale

Dal 2019, Gas Sales Bluenergy Piacenza ha posto la sostenibilità al centro delle proprie azioni, diventando la prima società di volley italiana a ottenere la certificazione CO2 Free. Tra le principali iniziative intraprese, l’adozione di auto elettriche per i trasporti e l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli green al PalabancaSport, nonché l’utilizzo di borracce in acciaio inox per atleti e staff, riducendo così la plastica usa e getta. Il palazzetto è stato potenziato con energia rinnovabile e illuminazione Led, segnando un passo verso una gestione più green delle risorse.

Nel 2021, la società ha avviato una collaborazione con Ly Company, introducendo il brick d’acqua, un contenitore ecologico fatto con oltre il 70% di materiali vegetali e completamente riciclabile, che sostituisce le bottiglie di plastica. Inoltre, l’utilizzo di carta certificata per il materiale stampato rappresenta un altro esempio di rispetto per l’ambiente.

Iniziative di Forestazione e Digitalizzazione

Nel 2023/2024, tre atleti di punta della squadra sono diventati testimonial di una significativa iniziativa di forestazione nel Parco Montecucco di Piacenza, dove sono stati piantati 1.000 alberi, con il supporto di AzzeroCO2. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio impegno verso un futuro sostenibile. L’introduzione dei biglietti digitali e dei match program elettronici è un altro passo verso la digitalizzazione e la riduzione dell’impatto ambientale. Inoltre, sono state introdotte borse in tela personalizzate per il merchandising, contribuendo così a ridurre l’uso della plastica. La società ha anche creato uno spazio ristoro all’interno del PalabancaSport, in collaborazione con Coldiretti Campagna Amica, promuovendo i prodotti locali e rispettosi dell’ambiente.

Impegno Sociale e Attività Benefiche

Gas Sales Bluenergy Piacenza non si ferma all’ambito sportivo ma è fortemente impegnata in iniziative sociali. Ogni anno, i giocatori visitano il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza per portare sorrisi e conforto ai bambini ricoverati. La società promuove anche il progetto “Schiaccia la Noia” nelle scuole, sensibilizzando i giovani sull’importanza di bilanciare sport e studio, affrontando anche temi di gestione dello stress. La solidarietà è un valore fondamentale per la società: ogni anno, in occasione della partita del 26 dicembre, organizza il Teddy Bear Toss a favore della Casa del Fanciullo di Piacenza, dove i tifosi lanciano peluche in campo per donare conforto ai bambini in difficoltà. La Lotteria di Santo Stefano coinvolge il pubblico e gli sponsor in un’iniziativa benefica a favore di Onlus locali.

Supporto Internazionale e Responsabilità Sociale

Oltre all’impegno locale, Gas Sales Bluenergy Piacenza ha allargato il suo raggio d’azione a livello internazionale. Nel 2022, l’avvocato Luca Tosini ha partecipato al Summit Mondiale dello Sport in Vaticano, firmando una dichiarazione con i leader sportivi per promuovere inclusività e responsabilità sociale nello sport. La società ha anche sostenuto diverse cause internazionali, tra cui la raccolta di beni di prima necessità per le vittime del conflitto in Ucraina, e ha donato abbigliamento sportivo alla Diocesi di Kabinda in Congo e supportato una missione in Etiopia.

Calcolo della Carbon Footprint e Iniziative per Ridurre le Emissioni

Gas Sales Bluenergy Piacenza ha calcolato la propria Carbon Footprint per la stagione 2022/2023, identificando le principali fonti di emissioni, come i trasporti della squadra e la mobilità dei tifosi. La società è impegnata a ridurre queste emissioni, promuovendo l’uso di mezzi elettrici o ibridi e cercando soluzioni di trasporto a basso impatto ambientale. Questo processo si inserisce in una strategia più ampia di sostenibilità che mira a ridurre l’impronta ecologica della società.

Progetti Futuri per Sostenibilità e Benessere Sociale

Guardando al futuro, Gas Sales Bluenergy Piacenza ha in programma di sviluppare un merchandising eco-sostenibile per le stagioni sportive 2024/2025 e 2025/2026, continuando a rafforzare il proprio impegno per l’ambiente e la sostenibilità. Inoltre, la società ha lanciato il progetto #ACE (Ascolto-Confronto-Esperienza), in collaborazione con l’Associazione La Ricerca, un programma psicologico destinato ai giovani atleti per aiutarli a gestire la comunicazione e lo stress nel contesto sportivo.

Servizi per le Famiglie e Attività Educative

Gas Sales Bluenergy Piacenza ha introdotto anche il servizio di baby parking durante le partite casalinghe, gestito da una docente madrelingua inglese, in collaborazione con lo sponsor The Language Club. I bambini hanno l’opportunità di giocare e imparare l’inglese in un ambiente sicuro e divertente. Inoltre, sono stati organizzati eventi estivi come “Ti Presento il Volley”, che hanno coinvolto tecnici e giovani atleti in attività sportive e di formazione, promuovendo lo sport tra i più giovani.

Gas Sales Bluenergy Piacenza si conferma così una società che non solo vince sul campo, ma si impegna anche a migliorare la vita della comunità, promuovendo valori di sostenibilità, solidarietà e inclusività.