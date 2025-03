Lugagnano, Casa della Salute: aggiudicato l’appalto. Opera da 1,5 milioni di euro

Esprimono gioia i quattro sindaci dell’Unione dei Comuni Montani Alta Valdarda di fronte alla notizia: l’azienda USL di Piacenza ha ufficialmente aggiudicato l’appalto per la nuova costruzione della Casa della Salute di Lugagnano, un’opera complessiva dal valore di 1.500.000 euro e finanziata attraverso un contributo misto di fondi statali e regionali, integrati da un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

“Sono sei anni, fin dal mio primo mandato nel 2019, che perseguiamo questo obiettivo: finalmente ci siamo – dichiara il sindaco di Lugagnano Antonio Vincini – . La struttura sorgerà in via XXIV Maggio, nei pressi delle Poste e della casa di riposo Comunità Alloggio”. La struttura sarà dotata anche “dell’attrezzatura per somministrare cure oncologiche e ci auguriamo possa diventare la sede dei medici di famiglia – continua Vincini – . L’auspicio è che la Casa della Salute venga dotata di personale specialistico e strumentazione medica necessaria”.

L’ARTICOLO DI FEDERICA DUANI SU LIBERTA’